Linz (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiert aktuell bei 128,68 und befindet sich weiterhin in einem ausgeprägten Abwärtstrendkanal, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Serie fallender Hochs und Tiefs signalisiere, dass der Druck auf die Kurse anhalte und eine nachhaltige Trendumkehr aktuell nicht erkennbar sei. Parallel dazu liege die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe bei rund 2,7 Prozent. Falle der Bund-Future, bedeute das weiterhin steigende Zinsen. Gelinge eine Trendumkehr, würden die Zinsen sinken. (03.10.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
