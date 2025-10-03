München (www.anleihencheck.de) - Für Carlos de Sousa, Emerging Markets Portfolio Manager bei Vontobel, rücken bei Schwellenländeranleihen nach starken Gewinnen im dritten Quartal die Vorteile einer breiten Diversifikation und verlässlicher Erträge in den Vordergrund.Hartwährungsanleihen aus Schwellenländern hätten im dritten Quartal eindrucksvoll zugelegt. Die Renditeaufschläge seien - wie in vielen anderen festverzinslichen Segmenten - enger geworden, und hätten das Niveau vor dem Liberation Day erreicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
