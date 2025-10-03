Bpost stellt die Paket- und Briefzustellung in Brüssel komplett auf emissionsfreie Technologien um. Die EU-Hauptstadt ist damit die erste Metropole Europas mit einer abgasfreien letzten Meile. Zum Einsatz kommen E-Transporter, E-Bikes, Abholstationen und Zustellungen zu Fuß. Bpost, das belgische Äquivalent zur Deutschen Post, hat jetzt das Erreichen eines großen Meilensteins verkündet. Das größte Post- und Logistik-Unternehmen des Landes liefert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net