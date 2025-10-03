DJ PTA-DD: s Wohnbaubank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
s Wohnbaubank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/03.10.2025/11:28 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Mag. Franz-Nikolaus Hörmann 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorsitzender des Aufsichtsrates b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name s Wohnbaubank AG b) LEI 529900W1I85304TUK855 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe Kennung AT000B116975 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 100,25 10.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 100,25 10.000 e) Datum des Geschäfts 03.10.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
October 03, 2025 05:28 ET (09:28 GMT)