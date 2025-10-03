Der Bitcoin-Kurs scheint seine Schwächephase hinter sich gelassen zu haben und steigt in Richtung neuer Rekordhochs. Doch wie hoch geht es mit der Mutter aller Kryptowährungen? Kommt jetzt die +85%-Rallye? Bitcoin kurz vor Rekordhoch In den vergangenen Tagen ist der Kurs des Bitcoins sehr deutlich gestiegen und notiert nun knapp unterhalb der Marke von 120.000 US$. Damit sind die bisherigen Rekordhochs für die Mutter aller Kryptowährungen in Reichweite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
