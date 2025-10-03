© Foto: UnsplashNvidia und Broadcom bauen ihren Vorsprung im KI-Chipmarkt aus. Analysten sehen eine starke Nachfrage, wachsende Kapazitäten und heben die Kursziele an.KeyBanc hebt in einer Analyse Nvidia und Broadcom als klare Gewinner der Halbleiter-Lieferketten hervor. Beide Konzerne profitieren von steigender Produktionskapazität und starken Erfolgen im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz. Nvidia baut Vorsprung aus Bei Nvidia sehen die Analysten eine deutlich höhere Nachfrage als erwartet. Der Chip-Spezialist hat seine Kapazitäten im Bereich der CoWoS-Packaging-Technologie (Chip on Wafer on Substrate verbindet mehrere Chips und Speicher eng auf einem Träger) für 2025 auf 530.000 Einheiten angehoben. …Den vollständigen Artikel lesen ...
