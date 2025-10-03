Wien (www.fondscheck.de) - Die Zahl der börsengehandelten Fonds (ETFs) mit Elementen des aktiven Managements ist sprunghaft gestiegen, so die Experten von "FONDS professionell".Zu diesem Ergebnis komme eine Studie der Ratinggesellschaft Scope in Zusammenarbeit mit dem Analysehaus Fondsconsult. So zählten die Analysten zur Fertigstellung der Studie 183 aktive ETFs, die zum Vertrieb in Deutschland zugelassen seien. Bei der Vorjahresstudie seien es lediglich 97 gewesen. Dies entspreche einer Zunahme von fast 90 Prozent. Von den bestehenden ETFs setzten 102 auf Aktien und 68 auf Anleihen. Neun gälten als Mischfonds und weitere vier Produkte fielen in die Kategorie "Sonstige". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
