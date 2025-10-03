www.bernecker.info

Unser Rohstoffspezialist Giuseppe Amato hatte in unserem Format "Favoriten der Redaktion für 2025" Ende 2024 folgenden Titel auf die Reise geschickt. Hier die damaligen Ausführungen.SOLARIS RESOURCES (ISIN: CA83419D2014; 4,43 CAD) wurde 2018 als Kupfer- und Goldexplorationsunternehmen aus Equinox Gold ausgegliedert. Es gehört zur erfolgreichen Augusta-Gruppe (über 4,5 Mrd. CAD Exits in 12 Jahren) und wird von Richard Warke geführt. Das Hauptprojekt "Warintza" in Ecuador befindet sich in einem vielversprechenden Kupfer-Gold-Gebiet. CEO Daniel Earle wird ab Januar 2025 durch Mike Rowlinson (ehemals Glencore) ersetzt. Wichtige Meilensteine sind: Erweiterungsbohrungen, Umweltgenehmigung (Q2/25), neue Ressourcenschätzung (Mitte 2025) und eine Vormachbarkeitsstudie (H2/25). Nachdem Kanada einen Übernahmeversuch durch Zijin Mining blockierte, wird der Hauptsitz nach Ecuador verlegt. Die Aktie ist bisher in Toronto und den USA handelbar.Inzwischen hat sich der Titel glatt verdoppelt. Zwei weitere Redaktionsfavoriten sind ihm allerdings dicht auf der Fersen. Aktuell rät Giuseppe Amato auf mittelfristige Sichtweise zu Ivanhoe Mines, als Nachzügler im Kupfersektor.Auch in diesem Dezember wird es natürlich wieder die Favoriten aller Redakteure für 2026 geben.Ihr Volker Schulz