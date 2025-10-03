© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEOb Künstliche Intelligenz wirklich eine Blase ist, wird unter Anlegern und Marktexperten heiß diskutiert. Sicher ist nur: Selbst die Angst vor der Blase kann platzen - und genau das ist jetzt passiert.Die Diskussion um eine mögliche Übertreibung am Markt für Künstliche Intelligenz scheint selbst zur Blase geworden zu sein - und inzwischen implodiert. Laut einer aktuellen Analyse der Deutschen Bank sind die Suchanfragen nach dem Begriff "AI bubble" bei Google seit Ende August dramatisch eingebrochen. Auf dem Höhepunkt der Crash-Suchanfragen am 21. August, unmittelbar nach einem skeptischen MIT-Report und Warnungen von OpenAI-Chef Sam Altman, sanken die Kurse der "Magnificent Seven"-Techwerte …Den vollständigen Artikel lesen ...
