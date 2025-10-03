Schweden erwägt Bitcoin-Reserve: Schwedendemokraten fordern strategische BTC-Käufe

Immer mehr Staaten diskutieren darüber, ob der Bitcoin eine Art strategische Reserve des Landes bilden soll, nachdem die USA einen Vorstoß gemacht haben. Nun rückt Schweden in den Fokus. Die Schwedendemokraten Dennis Dioukarev und David Perez schlugen im Parlament vor, dass Bitcoin in die staatliche Reserve des Landes aufgenommen werden soll. Die rechtsgerichtete Partei hat bei der vergangenen Wahl mit 20 Prozent die zweithöchste Anzahl der Stimmen bekommen und spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der aktuellen Minderheitsregierung in Schweden.

Politische Begründung für Bitcoin als strategische Reserve

Dioukarev und Perez argumentieren im Parlament: "Im Gegensatz dazu wird der Wert von Bitcoin nicht von der Geldpolitik einzelner Staaten oder einer bestimmten Volkswirtschaft bestimmt, was die Gesamtkorrelation in der Reserve verringern kann." Dementsprechend würde sich Schweden durch eine BTC-Reserve unabhängiger von geopolitischen Einflüssen machen, wie es auch andere Staaten tun.

Sie mahnten eindringlich an, dass Schweden "an diesem digitalen Wettrüsten teilnehmen und sich der wachsenden Gruppe von Nationen anschließen sollte, die das Potenzial von Bitcoin akzeptiert und erkannt haben." Im Hinblick auf die Risiken der Kryptowährung verweisen sie auf deren Größe und die wachsende Akzeptanz in der Welt. Konkret hieß es: "Bitcoin ist derzeit der sechstgrößte Vermögenswert der Welt, gleichauf mit Silber und größer als globale Unternehmen wie Tesla, Meta und Amazon."

Wiederkehrende Bitcoin-Diskussionen in Schweden

Dies ist nicht das erste Mal, dass das Thema Bitcoin-Reserve in Schweden in den Fokus rückt. Im April reichte der Abgeordnete Rickard Nordin einen offiziellen Vorschlag beim Finanzministerium ein. Darin begründete der Politiker seinen Vorstoß einerseits mit dem Fakt, dass Bitcoin die Devisenreserven des Landes diversifizieren könnte und als Schutz gegen Inflation dient.

Andererseits brachte Nordin den Fakt ins Spiel, dass Bitcoin ein Schutz gegen autoritäre Regime sei und Menschen die Möglichkeit bieten würde, selbst in diktatorischen Systemen ihre Zahlungen sicher abzuwickeln. Leider führte Nordins Vorstoß vor einem halben Jahr zu keinem Ergebnis. Doch der erneute Vorstoß zeigt, das Thema BTC wird im skandinavischen Land und auch in anderen Nationen immer wichtiger.

Bitcoin Hyper: Layer-II-Lösung mit enormem Potenzial im Presale

Bitcoin Hyper hat es sich zum Ziel gemacht, Bitcoin endlich in die Welt der Web3-Anwendungen einzuführen. Möglichkeiten wie Staking, Lending, der Launch von Token und vieles mehr sollen künftig dank der Layer-II-Anwendung möglich sein. Technisch umgesetzt wird dies durch den Einsatz der Solana Virtual Machine (SVM), die es ermöglicht, alle Funktionen der Solana-Blockchain auch im BTC-Ökosystem zu nutzen.

Das hohe Interesse zeigt sich bereits im Presale selbst. Mit 20 Millionen US-Dollar an eingesammelten Geldern ist Bitcoin Hyper eines der am schnellsten wachsenden Projekte überhaupt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach dem noch unbekannten Projekt gibt es schon im Presale immer wieder Preiserhöhungen, die Buchgewinne für bestehende Investoren, für interessierte Anleger aber höhere Einstiegskurse bedeuten.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.