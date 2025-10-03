Bitcoin durchbricht 120.000 US-Dollar: Crypto Rover definiert klare Verkaufsstrategie für Uptober

Der Oktober gilt seit Jahren als einer der stärksten Monate im Kryptomarkt. "Uptober" hat sich längst als Begriff etabliert, weil Bitcoin in dieser Phase häufig deutliche Kursgewinne verzeichnete. Auch 2025 scheint das Muster intakt zu sein: Bitcoin klettert heute wieder über die 120.000 US-Dollar Marke und sorgt für neue Euphorie. Doch während viele Trader schon das nächste Allzeithoch erwarten, mahnt einer der bekanntesten Analysten zur Vorsicht.

Crypto Rover setzt auf gestaffelte Gewinnmitnahmen

Crypto Rover, mit über 200.000 YouTube-Abonnenten und 1,3 Millionen Followern auf X, erklärt seine klare Verkaufsstrategie. Für ihn steht fest, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung zwar noch Potenzial hat, aber klaren Regeln folgen sollte. Auf dem Wochenchart hat sich ein W-Muster gebildet, das ein Kursziel von 127.000 US-Dollar vorgibt.

Der Bereich um 122.000 US-Dollar bleibt jedoch die entscheidende Hürde. Dort hatte der Markt bereits mehrfach gedreht. Erst ein Schlusskurs oberhalb dieser Zone würde den Weg in die finale Phase der Rally freimachen. Rover plant deshalb, gestaffelt Gewinne mitzunehmen. Erste Verkäufe will er ab 130.000 US-Dollar tätigen, spätestens bei 137.000 US-Dollar sieht er seine Positionen komplett aufgelöst.

Ethereum und Altcoins mit überproportionalem Potenzial

Ethereum hat Rover ebenfalls im Blick. Dort sieht er ein bullisches Flaggenmuster, das ein Kursziel von bis zu 6.500 US-Dollar ermöglichen könnte. Historisch gesehen haben Altcoins in den letzten Wochen eines Zyklus Bitcoin oft übertroffen. Rover erwartet, dass auch diesmal ein solches Szenario eintreten könnte.

Auch kleinere Projekte finden bei ihm Erwähnung, doch er bleibt seiner Linie treu: Gewinne werden schrittweise abgesichert, unabhängig vom Potenzial. Gerade Low Cap Coins, also mit geringer Marktkapitalisierung, könnten in den nächsten Wochen besonders profitieren. Parallel verweist Crypto Rover auf geopolitische Risiken, die kurzfristig immer wieder für Unsicherheit sorgen, doch genau diese Phasen seien häufig ideale Einstiege gewesen.

Bitcoin Hyper erreicht Meilenstein im Presale

Bitcoin Hyper (HYPER) hat im laufenden Presale 20,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Erst Anfang der Woche waren es 19 Millionen, doch innerhalb von drei Tagen kamen weitere 1,2 Millionen hinzu. Große Investoren haben den Schub ausgelöst. Technisch basiert Bitcoin Hyper auf der Solana Virtual Machine, wobei Entwickler damit performante dApps bauen können, während BTC als Settlement-Ebene dient.

Auffällig sind die massiven Käufe einzelner Wale. Am Montag wurden über 24 Millionen HYPER im Wert von 300.000 US-Dollar gekauft. Kurz darauf folgten weitere Großinvestoren mit ähnlich hohen Beträgen. Das Momentum passt perfekt zum Marktumfeld. Mit Bitcoin nahe seines Allzeithochs und wachsender Zuversicht im Uptober könnte Bitcoin Hyper zum nächsten Nachfrage-Treiber werden.

