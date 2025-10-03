Ethereum durchbricht 4.500 US-Dollar: Nutzung der ETH-Chain erreicht neue Höchststände

Zum ersten Mal seit zwei Wochen konnte Ethereum in den heutigen Morgenstunden erneut zwischenzeitlich die Marke von 4.500 US-Dollar überschreiten und damit einen ersten wichtigen Anstieg über diesen Widerstand schaffen. Viele Krypto-Analysten sehen dies als ersten bullishen Schritt in Richtung eines neuen Allzeithochs. Einer der wichtigsten Faktoren, die diesen Anstieg - und auch kommende Kursgewinne - langfristig unterstützen können, ist die Anzahl der täglich aktiven Adressen sowie der getätigten Transaktionen der Ethereum-Blockchain.

Tägliche Transaktionen und ETF-Hype beflügeln den Ethereum Kurs

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen von Etherscan.io zeigt, dass seit der Einführung der Ethereum-Blockchain im Jahr 2015 ein stetiger Anstieg der täglichen Transaktionen im letzten Jahr zu verzeichnen ist. Obwohl der absolute Höhepunkt mit über 1,9 Millionen Transaktionen im Januar 2024 liegt, konnte zuletzt der tägliche Durchschnitt ein neues Allzeithoch erzielen und sich immer schneller der Marke von 2 Millionen täglichen Transaktionen annähern.

Gerade in Kombination mit dem großen Interesse der institutionellen Anleger ist davon auszugehen, dass ein neues ETH-Allzeithoch nur noch eine Frage von Wochen sein dürfte. So zeigen die Daten von The Block, dass vor einem Monat noch 185 Milliarden US-Dollar in den Ethereum-Spot-ETFs enthalten waren, während dieser Wert gestern auf eine Spitze von 228,85 Milliarden US-Dollar kletterte.

Analyst prognostiziert 10.000 US-Dollar für Ethereum

Wie stark der ETH-Kurs in den kommenden Wochen und Monaten tatsächlich ansteigen wird, lässt sich nur schwer sagen und dürfte unter anderem von den politischen und regulatorischen Veränderungen in den USA abhängen. Eine langfristige Prognose wagt hingegen der Krypto-Analyst "CryptoJelleNL" über die Social-Media-Plattform X.

Seiner Einschätzung nach befindet sich der ETH-Kurs nämlich aktuell auf dem Weg zu einem Allzeithoch von 10.000 US-Dollar. Das entspricht mehr als dem doppelten Wert des bisherigen ATHs und könnte unter anderem durch ein bullishes Sentiment am Markt und durch institutionelle Anleger möglich gemacht werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.