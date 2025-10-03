Die Deutsche Lufthansa wartet dringend auf neue, effiziente Langstrecken-Flugzeuge vom Typ Boeing 777-X. Doch beim US-Flugzeugbauer kommt es zu weiteren Verzögerungen. Wohl erst 2027 können die komplett neu entwickelten Maschinen an den Start gehen. Der Rückschlag könnte zu Belastungen in Milliardenhöhe für den US-Konzern führen. Die Airbus-Aktie profitiert. Verzögerungen in der Entwicklung und bei der Zertifizierung führen dazu, dass Boeings neue Langstrecken-Variante 777-9 fast acht Jahre später ...Den vollständigen Artikel lesen ...
