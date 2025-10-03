Das von ihm geschmiedete Familienunternehmen SMS steht für die Tradition deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, die im Zuge der deutschen Deindustrialisierung verschwinden könnten, jedenfalls aus ihrem traditionellen Habitat, dem Siegerland und Ruhrgebiet. SMS ist der weltgrößte Hersteller von Stahlfabriken. 1871 gegründet in Siegen, weil der aus dem württembergischen Obertürkheim stammende Schmied auf Wanderschaft Karl Eberhard Weiss D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tichys Einblick