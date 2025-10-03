Die US-Wirtschaft trotzt globalen Risiken. Starker Konsum, KI-Investitionen und ein robuster Arbeitsmarkt treiben die Gewinne im S&P 500. Experten erwarten für 2025 zweistellige Zuwächse und sehen die USA weiter als dominierende Kraft an den Weltbörsen. Die US-Wirtschaft wird nach Einschätzung von Franklin Templeton auch in der zweiten Jahreshälfte 2025 stärker wachsen als viele andere Industriestaaten. Portfoliomanager Grant Bowers verwies in einer Analyse auf eine robuste Konsumnachfrage, steigende Investitionen in KI, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
