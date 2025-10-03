Coinbase hat seit dem Jahresbeginn rund 45 Prozent zugelegt. Trotzdem sieht der Finanzdienstleister Rothschild & Co Redburn für die Aktie der renommierten Kryptobörse weiteres Aufwärtspotenzial. Das neue Kursziel liegt dabei nur knapp unter dem aktuellen Rekordhoch. DER AKTIONÄR verrät, wie Rothschild die Aktie jetzt einstuft. In einer neuen hat Rothschild die Aktie von Coinbase von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft. Doch damit nicht genug: Das Kursziel wurde gleichzeitig von zuvor 325 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär