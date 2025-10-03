Anzeige
Mehr »
Freitag, 03.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Golden Cross macht sich bereit: 1.350 Goldabbaustellen, 55 Ladder-Ziele und ein historischer Volltreffer
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
03.10.2025 15:15 Uhr
193 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRTKTE USA/Weiter Rekordlaune trotz Shutdown

DJ MÄRTKTE USA/Weiter Rekordlaune trotz Shutdown

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Stimmung an der Wall Street ist trotz des seit Mittwoch geltenden Shutdowns weiter gut. Nach der Fortsetzung der Rekordjagd am Donnerstag deuten die Aktienindex-Futures für den Start am Freitag weitere kleine Gewinne an. Konjunkturseitig werden Impulse als Folge des Shutdowns weiter fehlen. Der eigentlich für den Berichtstag terminierte monatliche Arbeitsmarktbericht entfällt ebenso, wie am Vortag bereits der Wochenbericht über die neu gestellten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.

In einer Art Blindflug setzt der Markt damit mit großer Mehrheit weiter auf eine Zinssenkung Ende Oktober und eine weitere im Dezember, den letzten beiden Zinstreffen der US-Notenbank in diesem Jahr. Der Shutdown spielt - zumindest noch - eine eher untergeordnete Rolle, wohl auch deshalb, weil allgemein erwartet wird, dass er wie meist in der Vergangenheit nicht allzu lange dauern wird.

Der Dollar bewegt sich unter kleinen Schwankungen seitwärts, der Euro kostet 1,1737 Dollar. Am Anleihemarkt tut sich erneut wenig, die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,09 Prozent.

In der Vorbörse geht es auf Nasdaq.com für Rumble um knapp 12 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit Perplexity eingegangen, um dessen KI-Tools zur Verbesserung der Videoerkennung auf seiner Plattform einzusetzen. Applied Materials geben um 2 Prozent nach. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie teilte mit, dass man aufgrund neuer Exportbeschränkungen, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, einen Umsatzrückgang von 710 Millionen Dollar erwartet.

American Outdoor Brands sind mit der Genehmigung eines Aktienrückkaufs gesucht und steigen um rund 4 Prozent.

Boeing zeigen sich zunächst wenig beeindruckt davon, dass sich laut Bloomberg die Markteinführung des Langstreckenmodells 777x bis 2027 verzögern soll, nachdem bislang der erste kommerzielle Flug Ende 2026 geplant war. Die Aktie tendiert knapp behauptet. Geringfügige Verzögerungen könnten erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, hatte Boeing-Chef Kelly Ortberg im vergangenen Monat gesagt, als er davor warnte, dass noch ein "Berg von Arbeit" zu erledigen sei, um die 777X bei der US-Flugaufsichtsbehörde FAA zu zertifizieren.

Die Ölpreise steigen ganz leicht. Zwischenzeitlich hatten sie sich um etwa 1,3 Prozent etwas mehr verteuert, wozu Marktteilnehmer auf einen Brand in einer US-Raffinerie, einer der größten an der Westküste, verwiesen. Beim Gold tut sich wenig. Die Feinunze verteuert sich knapp unter ihrem Allzeithoch um 0,2 Prozent auf 3.864 Dollar. 

=== 
DEVISEN      zuletzt    +/- %    0:00  Do, 17:08  % YTD 
EUR/USD      1,1737    +0,2%   1,1718   1,1710 +13,1% 
EUR/JPY      172,87    +0,2%   172,53   172,57  +5,9% 
EUR/CHF      0,9341    -0,0%   0,9345   0,9352  -0,4% 
EUR/GBP      0,8726    +0,1%   0,8718   0,8723  +5,3% 
USD/JPY      147,29    +0,0%   147,23   147,38  -6,4% 
GBP/USD      1,3451    +0,1%   1,3440   1,3424  +7,4% 
USD/CNY      7,1171    +0,0%   7,1146   7,1175  -1,3% 
USD/CNH      7,1349    +0,0%   7,1338   7,1353  -2,8% 
AUS/USD      0,6605    +0,2%   0,6594   0,6588  +6,6% 
Bitcoin/USD  120.369,45    +0,1% 120.231,05 118.917,50 +27,3% 
 
ROHÖL       zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex      60,34    60,16    +0,3%    0,18 -15,7% 
Brent/ICE      67,06    67,02    +0,1%    0,04 -14,3% 
 
METALLE      zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold       3.863,76   3.856,51    +0,2%    7,25 +47,0% 
Silber       47,64    47,00    +1,4%    0,64 +62,8% 
Platin      1.349,49   1.342,59    +0,5%    6,90 +52,9% 
Kupfer        5,01     4,95    +1,2%    0,06 +21,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 08:44 ET (12:44 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.