Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 03
[03.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|IE000LZC9NM0
|8,730,752.00
|USD
|50,350
|70,988,290.79
|8.1308
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|IE000DOZYQJ7
|3,298,377.00
|EUR
|0
|19,479,716.91
|5.9058
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|IE000GETKIK8
|56,336.00
|GBP
|0
|612,347.37
|10.8696
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|IE000XIITCN5
|616,779.00
|GBP
|0
|5,119,860.17
|8.301
© 2025 PR Newswire