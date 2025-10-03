© Foto: Dall-EDer Analyst Ryan Watkins sieht Krypto-Treasury-Firmen als mögliche "Berkshire Hathaways" der Blockchain-Welt, die den Markt langfristig dominieren könnten.Ein neuer Bericht von Ryan Watkins, Mitgründer des Krypto-Investmenthauses Syncracy Capital zeigt, dass Digitale Asset-Treasury-Firmen (DATs) sich langfristig zu dominanten Wirtschaftsakteuren entwickeln könnten. DATs sind börsennotierte Gesellschaften, die Kapital aufnehmen, um Kryptowährungen zu erwerben und auf ihren Bilanzen zu halten. Laut Watkins beläuft sich das verwaltete Vermögen dieser Unternehmen bereits auf rund 105 Milliarden US-Dollar - verteilt auf Bitcoin, Ether und andere große Token. Diese Größenordnung sei bislang …Den vollständigen Artikel lesen ...
