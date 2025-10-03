Pentagon startet Rohstoff-Offensive: Kalter Krieg um Rohstoffe bricht aus?

Anzeige / Werbung

Erstmals seit dem Kalten Krieg stockt das Pentagon wieder strategische Rohstofflager auf und startet mit Kobalt. Während die Preise steigen und China die Märkte dominiert, kehrt die Angst vor Engpässen zurück. Droht nun ein neuer Wettlauf um kritische Metalle, bei dem das Horten zum geopolitischen Werkzeug wird?

Erstmals seit dem Kalten Krieg stockt das Pentagon wieder strategische Rohstofflager auf und startet mit Kobalt. Während die Preise steigen und China die Märkte dominiert, kehrt die Angst vor Engpässen zurück. Droht nun ein neuer Wettlauf um kritische Metalle, bei dem das Horten zum geopolitischen Werkzeug wird?

Pentagon plant erstmals seit Jahrzehnten Großkauf

Die Vereinigten Staaten intensivieren ihre Bemühungen zur Sicherung kritischer Rohstoffe und nehmen nun verstärkt Kobalt ins Visier. Nach Jahrzehnten, in denen strategische Reserven kaum erweitert wurden, plant das Verteidigungsministerium erstmals seit 1990 wieder umfangreiche Kobaltankäufe. Über die zuständige Defense Logistics Agency (DLA) soll in den kommenden fünf Jahren legiertes Kobalt im Umfang von bis zu 7.500 Tonnen beschafft werden. Das Auftragsvolumen könnte dabei 500 Millionen US-Dollar erreichen.

Geopolitische Rohstoffsicherung gewinnt an Bedeutung

Kobalt ist für moderne Technologien unverzichtbar: Es steckt in wiederaufladbaren Batterien, Hochleistungstriebwerken und Komponenten der militärischen Luftfahrt. Die Ausschreibung ist Teil einer ganzen Serie aktueller Materialbeschaffungen durch das Pentagon, das seine neue Ausgabenbefugnis nun konsequent nutzt. Der Schritt fällt in eine Phase zunehmender geopolitischer Spannungen um Rohstoffabhängigkeiten, insbesondere von China, das bei der Verarbeitung von Kobalt weltweit führend ist.



Laut Bloomberg könnte der geplante Ankauf rund ein Sechstel des verfügbaren nicht-chinesischen Angebots an legiertem Kobalt binden. Angesichts des jüngsten Exportverbots der Demokratischen Republik Kongo, dem größten Kobaltproduzenten, sind die Preise bereits um über 40 Prozent gestiegen. Händler rechnen mit weiteren Preissprüngen und mit einem wachsenden Wettlauf um Zugang zu kritischen Materialien.

Strategische Rohstoffe: Chinas Rohstoffhebel

Die weltweite Versorgung mit kritischen Rohstoffen wird zunehmend zur geopolitischen Achillesferse. Ob Batterien, Rüstung oder Hochtechnologie, moderne Industrien sind auf eine Handvoll strategischer Metalle angewiesen. Doch bei der Mehrheit dieser Rohstoffe hat ein Land die Kontrolle: China. Laut einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) dominiert die Volksrepublik 19 von 20 zentralen Rohstoffmärkten. Nicht nur bei Seltenen Erden oder Graphit, sondern auch bei weniger bekannten, aber ebenso relevanten Materialien wie Antimon.