DJ ISM-Index Service im September gesunken

DOW JONES--Die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA ist im September rückläufig gewesen. Der von Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Index fiel auf 50,0. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten 52,0 erwartet nach einem Vormonatsstand von 52,0. Ein Wert oberhalb der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten signalisiert eine wirtschaftliche Belebung, unterhalb von 50 weist er auf eine Abschwächung hin.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 50,4 (Vormonat: 56,0), jener für die Beschäftigung legte zu auf 47,2 (Vormonat: 46,5). Der Index für die Produktion gab nach auf 49,9 (Vormonat: 55,0), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 69,4 (Vormonat: 69,2) auswies.

October 03, 2025

