Mindbreeze, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagement-Lösungen, wurde in "The Forrester Wave: Cognitive Search Platforms, Q4 2025" als Leader positioniert.

Forrester bewertete 14 Anbieter von Cognitive Search Platforms basierend auf ihrem aktuellen Angebot, ihrer Strategie und dem Kundenfeedback. Die Anerkennung erhielt Mindbreeze für ihre zuverlässige und sichere Plattform, die positiven Kundenerfahrungen und ihre Vision, Unternehmen in die Lage zu versetzen, Wissen in eine wertvolle Ressource zu verwandeln, auf die in Echtzeit reagiert werden kann.

"Mindbreeze eignet sich hervorragend für Unternehmen, die eine Cognitive Search Platform suchen, die sowohl hochsicher als auch äußerst flexibel ist", stellte Forrester in ihrer Bewertung fest. Im Bericht wird unter anderem angemerkt, dass eine robuste Pipeline zur Erfassung, zum Verständnis und zur kontextbezogenen Indizierung von Daten zu den herausragenden Merkmalen von Mindbreeze zählt. Die von Forrester befragten Kunden berichteten darüber hinaus von "sehr positiven Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit dem Mindbreeze Team bei der Auswahl und Implementierung der Plattform."

"Wir glauben, dass die Auszeichnung als Leader in dieser Forrester Wave mit der höchsten Bewertung in der Kategorie 'Aktuelles Angebot' unsere Anstrengungen widerspiegelt, sichere KI-Lösungen für den Unternehmenseinsatz in unterschiedlichen Betriebsmodellen anzubieten, um den Anforderungen unserer Kunden mit ihren unterschiedlichen Anwendungsfällen gerecht zu werden. Als ebenso wichtig erachten wir den Hinweis auf unser Engagement, Kunden auf die Zukunft agentischer KI vorzubereiten, indem wir Wissen in 'Actionable Intelligence' also unmittelbare Aktionen transformieren", erklärt Daniel Fallmann, CEO und Gründer von Mindbreeze.

Mehr als 2.700 der weltweit größten Unternehmen nutzen Mindbreeze InSpire als sichere und präzise KI-basierte Wissens- und Entscheidungsplattform für proaktives Wissensmanagement.

Die "Forrester Wave: Cognitive Search Platforms, Q4 2025" Bewertung ordnet Anbieter in die Kategorien "Leaders", "Strong Performers" und "Contenders" ein. Sie beurteilt die bedeutendsten Anbieter auf dem Markt und ist nicht repräsentativ für die gesamte Anbieterlandschaft.

"The Forrester Wave: Cognitive Search Platforms, Q4 2025" wurde von Rowan Curran verfasst und am 3. Oktober 2025 veröffentlicht.

Forrester unterstützt kein Unternehmen, kein Produkt, keine Marke und keine Dienstleistung, die in ihren Forschungsberichten genannt werden, und empfiehlt keiner Person, Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke allein anhand der in solchen Publikationen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen beruhen auf den jeweils besten verfügbaren Quellen. Die Meinungen spiegeln die Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ändern. Weitere Informationen finden Sie in Forrester's Grundsätzen zur Objektivität.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen mit Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten sowie einem weltweit agierenden Partnernetzwerk. Mindbreeze InSpire definiert neu, wie Organisationen Zugang zu Informationen erhalten und diese verwenden. Mit Unterstützung von fortschrittlicher KI wandelt die Lösung komplexe Daten in umsetzbare Erkenntnisse um und ist somit in der Lage, Informationen nahtlos systemübergreifend zu verbinden und zu analysieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen liefern unsere KI-Agenten hochrelevante, kontextbezogene und auf individuelle Geschäftsanforderungen zugeschnittene Erkenntnisse, um eine intelligentere und schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Mit unübertroffenen Integrationsmöglichkeiten, der Datensicherheit und zentralen Automatisierungen maximiert Mindbreeze InSpire den Wert Ihres Informationsökosystems und treibt gleichzeitig Innovationen voran.

Aufgrund des Vertrauens von Branchenführern, das sie Mindbreeze entgegenbringen, und der Anerkennung für unsere Spitzentechnologie ist Mindbreeze heute wegweisend bei der Erschließung neuer Dimensionen der Enterprise Intelligence.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X @Mindbreeze.

