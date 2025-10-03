NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern gehöre ebenso wie Amadeus IT, Assa Abloy, Gjensidige, Heineken, Pandora und Tenaris zu den europäischen Unternehmen, die mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison positiv überraschen könnten, schrieben die Experten des US-Analysehauses in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zu Siemens Healthineers betonte Julien Dormois, das Unternehmen erscheine gut positioniert, um die Konsensschätzungen für das Jahr zu erreichen. Drei überraschend gut ausgefallene Quartale in Folge und der angehobene Ausblick ebneten den Weg für ein starkes Schlussquartal. Dagegen halten die Analysten bei Beiersdorf, SKF und Solvay Enttäuschungen für möglich./gl/he



