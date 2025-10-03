FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. Oktober.
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25
DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real
FRA: Saint-Gobain, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit
