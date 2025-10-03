Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 octobre/October 2025) - Effective immediately, Newlox Gold Ventures Corp. is suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspension is considered a Regulatory Halt as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules. A cease trade order has been issued by the British Columbia Securities Commission.

For more information about Cease Trade Orders, visit the Canadian Securities Administrators Cease Trade Order database at www.securities-administrators.ca.

_________________________________

À compter de maintenant, Newlox Gold Ventures Corp. est suspendue conformément à la Politique 3 de la CSE. La suspension est considérée comme un arrêt réglementaire défini dans l'Instrument National 23-101 Règles de négociation. Un ordre de cessation des transactions a été émis par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique.

Pour de plus amples renseignements sur les interdictions d'opérations, visitez la base de données des interdictions d'opérations des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.securities-administrators.ca.

Date: Le 3 OCT 2025 Symbol/Symbole: LUX

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)