Ein starker Oktober-Auftakt und das historisch beste Quartal geben den Bitcoin-Bullen Rückenwind. Es werden Kursziele weit jenseits der 130.000-Dollar-Marke erwartet.Bitcoin startet mit Rückenwind in das vierte Quartal, das traditionell als die stärkste Phase für die Kryptowährung gilt. Seit 2015 erzielte sie in den letzten drei Monaten im Schnitt ein Plus von 57,7 Prozent. "Die Geschichte spricht für das vierte Quartal als Kraftzentrum der Kryptomärkte", sagte Peter Eberle, Chief Investment Officer bei Castle Funds, gegenüber MarketWatch. Nur in drei der vergangenen zehn Jahre schloss Bitcoin das Schlussquartal im Minus. Das laufende Jahr verlief bislang schwankungsreich.
