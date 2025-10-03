Anzeige
Freitag, 03.10.2025
Golden Cross macht sich bereit: 1.350 Goldabbaustellen, 55 Ladder-Ziele und ein historischer Volltreffer
03.10.2025 18:27 Uhr
DJ XETRA-SCHLUSS/DAX beendet Gewinnserie - Stahlwerte erneut fest

DOW JONES--Mit leichten Abgaben hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet. Nach einem Start im Plus schloss der DAX schließlich mit einem Abschlag von 0,2 Prozent bei 24.379 Punkten. Damit beendete der Index eine Gewinnserie von zuletzt fünf Handelstagen. Am "Tag der deutschen Einheit" wurde von einem insgesamt ruhigen Feiertagshandel gesprochen. Keine Kapriolen leistete sich der Euro, der mit 1,1748 Dollar etwas fester tendierte.

Mit dem Regierungsstillstand in den USA gab es am Nachmittag keinen US-Arbeitsmarktbericht, der ansonsten immer einen kräftigen Impuls liefern kann. Mit seinem Fehlen ging der Handel recht geräuschlos über die Bühne. Am Anleihemarkt wird weiterhin mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank auf der Sitzung Ende Oktober gerechnet - damit hat sich die Erwartung gegenüber dem Wochenstart nicht geändert. So verwundert es nicht, dass Anleihen nahezu auf der Stelle traten.

Die Nachrichtenlage war dünn. Schon seit dem Vortag ging es für die Stahlwerte nach oben. Hier stützte die Erwartung, dass die Europäische Union (EU) Zölle auf Stahlimporte aus China einführen wird. Voraussichtlich wird die EU 50-prozentige Zölle auf Stahlimporte oberhalb einer bestimmten Menge vorschlagen, um die angeschlagene Industrie des Kontinents zu schützen, wie das Wall Street Journal diese Woche berichtete. Die neue Abgabe werde wahrscheinlich Anfang nächster Woche angekündigt, ein Schritt, der Unternehmen mit starkem EU-Engagement zugutekommen könnte, so Analyst Bastian Synagowitz von der Deutschen Bank. "Dies könnte einen bedeutenden Wendepunkt für den Sektor markieren und strukturell höhere Margen unterstützen", meinte Synagowitz. Salzgitter profitierten zudem von einem Analystenkommentar und stiegen um 10,7 Prozent, für Thyssenkrupp ging es um 5,5 Prozent nach oben.

Nemetschek schlossen 0,9 Prozent im Plus. Die Analysten von Berenberg haben die Aktie auf "Buy" hochgestuft und das Ziel auf 125 Euro erhöht. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX      24.378,80 -0,2%   +22,7% 
DAX-Future   24.507,00 -0,4%   +20,6% 
XDAX      24.382,60 -0,4%   +23,5% 
MDAX      30.936,49 +0,7%   +20,1% 
TecDAX     3.734,20 +0,2%   +9,1% 
SDAX      17.365,82 +0,6%   +26,0% 
         zuletzt +/- Ticks 
Bund-Future    128,69 -1 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
===

