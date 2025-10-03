BlackRock steht kurz vor einer der größten Übernahmen des Jahres. Die Sparte Global Infrastructure Partners (GIP) des Vermögensverwalters führt fortgeschrittene Gespräche über den Kauf von Aligned Data Centers. Der potenzielle Deal wird auf rund 40 Milliarden US-Dollar geschätzt und unterstreicht, wie Investoren weltweit massiv auf die Infrastruktur hinter dem KI-Boom setzen.Der Kaufpreis für RechenzentrenDie geplante Transaktion markiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
