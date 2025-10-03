DJ MÄRKTE USA/Rekordjagd geht weiter - Dow über 47.000 Punkten

DOW JONES--Trotz des seit dem 1. Oktober geltenden Shutdowns geht die Rekordjagd an der Wall Street auch zum Wochenausklang weiter. Mit den anhaltenden Zinssenkungshoffnungen klettert der Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 47.000 Punkten und markierte bei 47.042 Punkten ein neues Rekordhoch. Auch der S&P-500 und der Nasdaq-Composite erklimmen neue Allzeithochs.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 1,1 Prozent auf 47.x019 Punkte. Der S&P-500 verbessert sich um 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite klettert um 0,3 Prozent nach oben.

Konjunkturseitig fehlen allerdings die Impulse als Folge des Shutdowns. Der eigentlich für den Berichtstag terminierte monatliche Arbeitsmarktbericht für September entfällt ebenso, wie bereits am Vortag der wöchentliche Bericht über neu gestellte Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.

In einer Art Blindflug setzt der Markt damit mit großer Mehrheit weiter auf eine Zinssenkung Ende Oktober und eine weitere im Dezember, den letzten beiden Zinstreffen der US-Notenbank in diesem Jahr. Der Shutdown spielt - zumindest noch - eine eher untergeordnete Rolle, wohl auch deshalb, weil allgemein erwartet wird, dass er wie meist in der Vergangenheit nicht allzu lange dauern wird.

Die leicht schwächeren US-Konjunkturdaten passen in dieses Bild. Die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA ist im September rückläufig gewesen. Der vom Institute für Supply Management (ISM) erhobene Index fiel auf 50,0. Ökonomen hatten einen unveränderten Stand von 52,0 erwartet. Zudem hat sich die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche laut einer Umfrage von S&P Global im September gedämpfter als im Vormonat gezeigt, der Rückgang war aber nicht so stark wie von Ökonomen erwartet.

Rumble-Aktie mit kräftigem Plus

Die Aktien von Rumble klettern um 16,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit Perplexity eingegangen, um dessen KI-Tools zur Verbesserung der Videoerkennung auf seiner Plattform einzusetzen. Applied Materials geben um 1,9 Prozent nach. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie teilte mit, dass man aufgrund neuer Exportbeschränkungen, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, einen Umsatzrückgang von 710 Millionen Dollar erwartet.

American Outdoor Brands sind mit der Genehmigung eines Aktienrückkaufs gesucht und steigen um 5,9 Prozent.

Boeing gewinnen 0,1 Prozent. Laut Bloomberg soll sich die Markteinführung des Langstreckenmodells 777x bis 2027 verzögern, nachdem bislang der erste kommerzielle Flug Ende 2026 geplant war. Geringfügige Verzögerungen könnten erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, hatte Boeing-Chef Kelly Ortberg im vergangenen Monat gesagt, als er davor warnte, dass noch ein "Berg von Arbeit" zu erledigen sei, um die 777X bei der US-Flugaufsichtsbehörde FAA zu zertifizieren.

Der Dollar gibt seine Vortagesgewinne wieder vollständig ab. Der Dollar-Index fällt um 0,2 Prozent. Der Greenback bleibt übergeordnet schwach, da der Regierungsstillstand andauert und der Markt mit Anzeichen für einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt auf weitere US-Zinssenkungen setzt, heißt es.

Am Anleihemarkt tut sich erneut wenig, die Zehnjahresrendite steigt um 2,0 Basispunkte auf 4,11 Prozent. Die Risikoneigung der Investoren hat weiter zugenommen, heißt es mit Blick auf die Gewinne am Aktienmarkt.

Am Ölmarkt steigen die Preise für Brent und WTI um bis zu 0,9 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf einen Brand in einer US-Raffinerie - einer der größten an der Westküste. Dennoch sind die Preise diese Woche um mehr als 6 Prozent gefallen, da sich die Märkte auf eine höhere Produktion der Opec+ einstellen.

Der Goldpreis legt weiter zu. Die Feinunze gewinnt 0,7 Prozent auf 3.883 Dollar und liegt damit knapp unter ihrem Allzeithoch von 3.899 Dollar. Das Edelmetall ist damit auf Kurs für den siebten Wochengewinn in Folge. Der Shutdown sorgt für zusätzliche Unsicherheit, heißt es.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 47.018,82 +1,1% 499,10 +9,4% S&P-500 6.748,97 +0,5% 33,62 +14,2% NASDAQ Comp 22.911,08 +0,3% 67,03 +18,4% NASDAQ 100 24.933,43 +0,2% 40,66 +18,5% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:08 % YTD EUR/USD 1,1740 +0,2% 1,1718 1,1710 +13,1% EUR/JPY 173,14 +0,4% 172,53 172,57 +5,9% EUR/CHF 0,9338 -0,1% 0,9345 0,9352 -0,4% EUR/GBP 0,8712 -0,1% 0,8718 0,8723 +5,3% USD/JPY 147,48 +0,2% 147,23 147,38 -6,4% GBP/USD 1,3476 +0,3% 1,3440 1,3424 +7,4% USD/CNY 7,1153 +0,0% 7,1146 7,1175 -1,3% USD/CNH 7,1343 +0,0% 7,1338 7,1353 -2,8% AUS/USD 0,6610 +0,2% 0,6594 0,6588 +6,6% Bitcoin/USD 123.737,35 +2,9% 120.231,05 118.917,50 +27,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,71 60,16 +0,9% 0,55 -15,7% Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% 0,04 -14,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.882,79 3.856,51 +0,7% 26,28 +47,0% Silber 48,12 47,00 +2,4% 1,12 +62,8% Platin 1.369,74 1.342,59 +2,0% 27,15 +52,9% Kupfer 5,11 4,95 +3,2% 0,16 +24,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 12:37 ET (16:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.