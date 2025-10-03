Bitcoin Hyper erreicht mit ICO mehr als 21 Mio. USD, während FOMO zunimmt

Mit Bitcoin Hyper wird ein neues Zeitalter der Bitcoin-Skalierung eingeleitet und daher zieht es mit seinem Vorverkauf das Kapital wie ein Magnet an, wobei sich das Verkaufstempo über die letzten 3 Tage sogar auf 2 Mio. USD gesteigert hat, nachdem es zuvor rund 1 Mio. pro Woche waren.

Erst Anfang der Handelswoche wurde die Marke von 19 Mio. USD überschritten und nun sind es schon 21,10 Mio. USD. Zurückzuführen ist das höhere Verkaufstempo unter anderem auf das Engagement der Großinvestoren, die in den vergangenen Tagen hohe Investments in den HYPER-Coin getätigt haben.

Bereits zuvor wurde das Smart Money von Bitcoin Hyper überzeugt. Mithilfe des hohen Kapitals sind ausreichend Mittel vorhanden, um die ultimative Fusion aus Solanas Effizienz und Bitcoins Sicherheit zu bieten.

Basierend auf dem aktuellen Verkaufstempo könnte noch bis zum Abschluss des Wochenendes die Marke von 22 Mio. USD erreicht werden. Noch können die HYPER-Coins hingegen für die nächsten zwei Tage für den aktuellen Verkaufspreis von 0,013045 USD erworben werden, sofern die nächste Preismarke nicht vorher überstiegen wurde.

Uptober-Rally rückt Nachfragetreiber Bitcoin Hyper in den Fokus

Der berühmte Uptober konnte seinem Namen auch dieses Mal alle Ehren machen. So hat Bitcoin wieder zeitweise einen Preis von mehr als 121.000 USD erreicht und ist somit nur noch 3,25 % von seinem Allzeithoch von 124.457 USD entfernt.

Mittlerweile handelt es sich um den zweiten Tag in Folge, an dem BTC ein Plus verzeichnet hat und es scheint auch noch ein Dritter zu werden. Aber auch auf dem breiten Krypto-Markt setzt sich dieser Optimismus derzeit fort.

Ebenso geht nun auf Bitcoin Hyper das FOMO über, da die Investoren in ihm nicht nur eine revolutionäre Layer-2, sondern ebenso einen potenziellen Nachfragetreiber für BTC selbst erkannt haben.

Dabei wird ein besonders vielversprechendes Ökosystem entwickelt, welches die geringe Latenz, die theoretisch unendliche Bandbreite und die Kosteneffizienz mit der hohen Sicherheit und Liquidität von Bitcoin vereint.

Dafür verwendet Bitcoin Hyper die SVM (Solana Virtual Machine), welche den Entwicklern eine parallele Ausführung in einer vertrauten Rust-Umgebung mit entsprechenden Tools bereitstellt. Dadurch können sie leistungsstarke dApps entwickeln, ohne die Sicherheit von Bitcoin zu beeinträchtigen.

Während BTC schon als ein reiner Wertspeicher einen Wert von rund 124.000 USD erreichen konnte, führte Bitcoin Hyper mit seiner kanonischen Brücke und den gewrappten Bitcoins möglicherweise zu weitaus höheren Kursniveaus.

HYPER-Investments des Smart Moneys in einer Woche

Die Woche wurde noch nicht einmal abgeschlossen und Bitcoin Hyper hat bereits hohe Investments mit seinem Presale angezogen. Führend waren dabei einige Großinvestoren mit ihren Volumina.

Am Montag hat ein Wal mit drei verschiedenen Transaktionen insgesamt 24,6 Mio. HYPER für umgerechnet 327.000 USD erworben. Danach kamen bereits am Donnerstag zwei weitere Großinvestoren mit gemeinsam 25,65 Mio. HYPER hinzu, einer mit 10,81 Mio. HYPER für 140.000 USD und ein weiterer mit 14,84 Mio. HYPER für 193.000 USD.

Quelle: https://etherscan.io/tx/0xdaf9d22a4b06ec0680e29a80448d9c1498b47bd33dc47bd120b59ee8367436e4

Wal-Transaktionen werden meist als Smart Money interpretiert, wie Großinvestoren oder sogar Institutionen, welche erhebliches Kapital in die langfristig chancenreichen Projekte investieren. Häufig verfügen sie über detailliertere Daten, scharfsinnigere Analysen und größere Ressourcen, mit denen sie anderen Anlegern oft einen Schritt voraus sind.

Deshalb achten Kleinanleger auf die Aktivitäten der Wale, um wertvolle Handelssignale zu erhalten. Das Interesse des Smart Money, welches sich auf Bitcoin Hyper stürzt, zeigt ihre Überzeugung, dass sich die Layer-2 zu einem Nachfragetreiber für Bitcoin und einem führenden Anbieter der Skalierungslösung entwickeln kann.

Ist HYPER die Weiterentwicklung von BTC?

Es sind aber nicht nur der Zugang zu der schnellsten Bitcoin-Layer-2 und die damit einhergehenden Erwartungen an die höhere Nachfrage nach BTC, wonach sich die Investoren sehen. Denn einige betrachten HYPER auch als eine Art zweite Chance, sofern sie BTC in den ersten Jahren verpasst haben.

Damals im Jahr 2010 konnte ein Bitcoin noch für rund 0,05 USD erworben werden. Mittlerweile hat er einen Preis von 121.000 USD erreicht, was somit einem Gewinn in Höhe von 241.999.900 % entspricht. Auf diese Weise konnte die führende Kryptowährung unzähligen Schicksale verändern.

Allerdings haben es damals nicht alle geschafft, rechtzeitig auf diesen Zug aufzuspringen. Deshalb suchen Anleger nun nach den nächsten Projekten, die wenigstens einen Bruchteil dieser Entwicklung nachahmen können.

Quelle: TradingView

Bitcoin Hyper bezieht sich einerseits auf die Wurzeln von BTC und stellt andererseits eine Weiterentwicklung von ihm dar. Die gewrappten BTC der Layer-2 fungieren dabei als Tauschmittel innerhalb der verschiedenen Anwendungen, während der HYPER-Coin das Ökosystem antreibt, während er für Gebühren, Staking und Governance genutzt wird.

Ohne den eigenen HYPER-Token würde also das Solana-Bitcoin-Ökosystem ins Stocken geraten. Daher wird er für die Funktion und das Wachstum des Netzwerkes unverzichtbar, weshalb in ihm manche auch mehr als nur eine weitere Kryptowährung sehen.

Bitcoin Hyper stellt den Schlüssel zu einer neuen Nachfragemöglichkeit für Bitcoin dar, was die angesehene Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins zu dem Urteil kommenlässt, dass der HYPER-Coin um 100x steigen könnte.

Vorverkauf von Bitcoin Hyper steuert auf sein Ende zu

Angesichts der hohen Investments des Smart Moneys rückt das Ende des Vorverkaufs immer näher. Bereits Ende der Woche könnten 22 Mio. USD und sogar 23 Mio. USD erreicht sein, womit weitere Preiserhöhungen verbunden sind.

Damit Sie keinen unnötig hohen Preis zahlen und mit Buchgewinnen bei der ersten Listung starten, öffnen Sie die Website von Bitcoin Hyper und verbinden mit dieser eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet, welche aufgrund ihrer einzigartigen Vorteile immer wieder empfohlen wird.

Anschließend stehen Ihnen die Kryptowährungen SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder mit Bankkarte auch Fiatwährungen für den Kauf zur Verfügung. Beansprucht werden können die Coins nach Abschluss des Presales. Um Ihren Bestand zu maximieren, können Sie diese auch staken und dynamische Zinsen von 59 % pro Jahr verdienen.

Schließen Sie sich ebenso der Gemeinschaft von Bitcoin Hyper auf Telegram und X an, um früh von den neuesten Entwicklungen wie Partnerschaften, Listungen, Integrationen, Upgrades und mehr zu erfahren.

Weitere Informationen über das Projekt finden Sie auf der Website und im Whitepaper.

