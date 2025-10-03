Köln/Hamburg (ots) -Wo sonst Obstregale und Kühltheke den Alltag bestimmen, standen plötzlich Musik, Glitzer und ganz viel Fanliebe im Mittelpunkt. Zum Release von Taylor Swifts neuem Album "The Life of a Showgirl" verwandelte sich der REWE-Markt im Westfield Hamburg-Überseequartier am 3. Oktober in eine exklusive Listening Location.Taylor Swift ist längst mehr als ein Popstar, sie ist ein weltweites Phänomen. Ihre Community, die "Swifties", gilt als eine der engagiertesten und emotionalsten Fanbewegungen weltweit. Der Album-Release ist für viele nicht nur ein musikalisches Ereignis, sondern ein Moment der Verbundenheit - Fans wollen ihn nicht allein, sondern gemeinsam zelebrieren. REWE machte genau das mit der Aktion "The Life of a Food Girl" möglich. Ein ungewöhnlicher Ort für ein besonderes Musik-Erlebnis: Fans hörten das neue Taylor Swift Album mitten im Supermarkt.Silent Disco zwischen Regalen: Popkultur trifft SupermarktUnter dem Motto "The Life of a Food Girl" erstrahlte der Hamburger REWE Markt für einen Tag in einem Look, der ganz auf die Ästhetik des Albums abgestimmt war: Unter anderem sorgten orangefarbene Folierungen und glitzernde Deko-Elemente für echtes Showgirl-Flair. Die visuelle Inszenierung bildete jedoch nur die Kulisse für das Herzstück der Aktion: eine Silent Disco mitten im Markt. 14 ausgewählte Swifties erlebten das neue Album über Kopfhörer und tauschten sich über ihre gemeinsame Leidenschaft aus. Passende Snacks und Getränke sowie personalisierte "The Life of a Food Girl"-Goodiebags voller REWE-Highlights rundeten das Event ab."Mit 'The Life of a Food Girl' zeigen wir, dass ein Supermarkt mehr sein kann als Einkaufsort - nämlich ein Raum für Gemeinschaft, Emotionen und Popkultur. Für die Fans wurde der Supermarkt zu einem Ort, an dem sie sich gesehen und verbunden fühlen. Genau das wollten wir mit der Aktion erreichen", sagt Elke Wilgmann, Geschäftsleiterin REWE Marketing."Ein magisches Event für unsere Community"Durch das Event führte Florentine Dakota Moon Reuter (@florentinedakotamoon), Content Creatorin, Foodie und eine der bekanntesten Swiftie-Stimmen Deutschlands mit über 130.000 Follower:innen. Sie hatte ihre Community über Instagram zur Teilnahme eingeladen. "Ich hätte nie gedacht, dass ein Supermarkt sich so verwandeln kann. Es war ein magisches Event für unsere Community. Die neuen Songs zu hören und diese besondere Atmosphäre zu teilen, war einfach unvergesslich", sagt Florentine. "Wir haben gelacht, gefeiert und gespürt, was uns als Swifties verbindet: echte Nähe, große Emotionen und ein starkes Gemeinschaftsgefühl."REWE als Place-to-be für die Fan-CommunityDie Aktion wurde über mehrere Tage hinweg auf den REWE Social Media-Kanälen begleitet - von der Ticketverlosung über die Vorbereitungen bis hin zum finalen Recap-Video. Passend dazu liegt der Markt direkt neben einem Kino, das Teil der offiziellen Taylor Swift Kino-Tour ist. Viele Fans kamen auf dem Weg zur Vorstellung vorbei und hielten den Moment fest.Über REWEMit einem Umsatz von 31,6 Mrd. Euro (2024), bundesweit mehr als 170.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben. REWE gehört zur genossenschaftlichen REWE Group, die einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa ist. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96,1 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Bilder zum Event: https://ots.de/AOYPfPFür Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.dePressebereich für Journalist:innen mit Foto-Download-Angeboten:mediacenter.rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108458/6130785