© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEDas rasante Wachstum der KI erfordert sieben Billionen US-Dollar an Investitionen. Unternehmen bauen dafür weltweit neue Datenzentren und Infrastruktur.Das kanadische Vermögensverwaltungsunternehmen Brookfield Asset Management rechnet damit, dass rund sieben Billionen US-Dollar an Kapital nötig sind, um das rasante Wachstum der künstlichen Intelligenz zu finanzieren. Das erklärte Hadley Peer Marshall, Finanzvorstand des Investmentriesen, in einem Interview mit Bloomberg TV. "Was wir aufbauen, ist das Rückgrat der KI", sagte Peer Marshall zudem auf der Bloomberg-Konferenz Women, Money & Power in London. Ganzheitliche KI-Infrastruktur im Fokus Brookfield plant, seine bestehenden …Den vollständigen Artikel lesen ...
