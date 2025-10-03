Die Esmark Steel Group, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Esmark, Inc., gab heute bekannt, dass Jack Biegalski mit Wirkung zum 1. Oktober zum Geschäftsführer ernannt wurde. Biegalski tritt die Nachfolge von Roberto Alvarez an, der zum Geschäftsführer von Esmark International ernannt wurde.

Esmark Steel Group announced the appointment of Jack Biegalski as Chief Executive Officer.

Biegalski wird an den Gründer und Vorstandsvorsitzenden von Esmark Inc., James P. Bouchard, berichten und Teil des Führungsteams werden. Ebenfalls an Bouchard berichten Alvarez, Dave Luptak, Geschäftsführer von Ohio Coatings Company-Tin Operations, und Randy Stanton, amtierender Präsident und Finanzvorstand von Esmark Inc.

Biegalski bringt beinahe vier Jahrzehnte Erfahrung in der Stahlindustrie in die Esmark Steel Group ein. Er war zuletzt als Vorsitzender und Betriebsleiter bei American Heavy Plates tätig. Außerdem war er Vertriebsleiter bei ArcelorMittal USA und Vorsitzender des Plates and Shapes Council des Metals Service Center Institute. Er gehörte zudem 21 Jahre lang dem Executive Council der Boy Scouts of America an. Er erwarb einen B.A.-Abschluss an der Washington University in St. Louis und einen M.B.A. an der University of Notre Dame.

"Wir freuen uns sehr, Jack in der Esmark-Familie willkommen zu heißen, um unsere Stahlgruppe zu leiten", so Bouchard. "Er verfügt über große Erfahrung in der Stahl- und Herstellerindustrie und ich bin überzeugt, dass er sofort einen großen Einfluss auf unser Unternehmen, unsere Kunden und unsere Partner haben wird."

"Ich bin Roberto sehr dankbar, dass er viele Jahre lang die Esmark Steel Group erfolgreich geleitet hat. Sich nun voll und ganz auf unser internationales Geschäft und unser Wachstum in neuen Märkten zu konzentrieren, ist die perfekte nächste Funktion für ihn", fuhr Bouchard fort.

Als CEO von Esmark International wird der Schwerpunkt von Alvarez auf internationalen Märkten liegen, darunter die mexikanische Tochtergesellschaft von Esmark sowie Joint Ventures in Lateinamerika, der Slowakei, Japan und Südkorea.

Die Esmark Steel Group ist ein führendes Servicezentrum, Verarbeiter und Vertreiber von wertschöpfenden Flachstahlerzeugnissen und bietet Produkte, Dienstleistungen und Innovationen an, die Kunden dabei unterstützen, ihre hohen Standards zu erfüllen und sich einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche zu sichern. Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 konnte sich die Esmark Steel Group einen hervorragenden Ruf für ihre exzellenten Leistungen im Bereich der Metallverarbeitung und des Vertriebs für eine Vielzahl von Originalgeräteherstellern ("Original Equipment Manufacturers", OEMs) und Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Bau, Konsumgüter, Haushaltsgeräte, Container und Lagerung/Regale aufbauen. Die Esmark Steel Group ist einer der größten Verarbeiter und Vertreiber von Flachstahl der Nation und verfügt über ein "Just-in-Time"-Lager mit einer umfassenden Auswahl an Produktqualitäten. Alle Anlagen sind nach ISO 9001:2008 zertifiziert.

Die Esmark Steel Group, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Esmark, Inc., gehört zu den führenden Verarbeitern und Vertreibern von hochwertigem Flachstahl in den Vereinigten Staaten und ihr Tochterunternehmen ist der drittgrößte Hersteller von Weißblech in den USA. Wir bieten Produkte, Dienstleistungen und Innovationen an, um unsere Kunden beim Erzielen und Aufrechterhalten von Wettbewerbsvorteilen in ihren Branchen zu unterstützen. www.esmarksteelgroup.com

Esmark, Inc. ist ein diversifiziertes, privat geführtes Familienunternehmen mit einem Portfolio von in der Stahlindustrie verwurzelten Industrieunternehmen. Im Laufe der Jahre hat Esmark seine Aktivitäten und Beteiligungen diversifiziert und auf eine Reihe von Unternehmen aus dem Industrie- und Rohstoffsektor ausgeweitet. Esmark (ein früher an der NASDAQ notiertes Unternehmen: ESMK) hat den Schwerpunkt auf mehrere Schlüsselbranchen gelegt, darunter Stahldienstleistungen, Öl- und Gasförderung, Luftfahrt, Immobilien, professionelle Dienstleistungen, Technologie und Jugendsportförderung. Außerdem engagiert sich das Unternehmen durch unternehmerisches Bürgerengagement aktiv in den Gemeinden, in denen es tätig ist, und hat bereits mehr als 10 Millionen US-Dollar für philanthropische Zwecke zur Unterstützung einer Vielzahl von humanitären Programmen, Bildungsinitiativen, Familiengesundheitsprogrammen und Jugendsportprogrammen in Pennsylvania, Illinois und international bereitgestellt. www.esmark.com

