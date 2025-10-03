Die US-Armee hat Sicherheitslücken in einem hochmodernen Kampfsystem entdeckt. Die Nachricht, die sich am Freitag wie ein Lauffeuer an der Wall Street verbreitet, sorgt für einen Kurssturz bei Palantir, da der US-Konzern das betroffene Kampfsystem gemeinsam mit Anduril Industries entwickelt. Doch wie schwerwiegend sind die Anschuldigungen wirklich? Bei dem betroffenen Kampfsystem handelt es sich laut Reuters um das Projekt NGC2 - eine Plattform zur Vernetzung von Soldaten, Sensoren, Fahrzeugen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
