Die Wall Street hat den Freitag mit gemischten Signalen beendet. Nach einem starken Wochenstart ließ der Schwung nach, während geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten und anhaltende Unsicherheiten durch den US-Regierungsstillstand die Märkte belasten. Dennoch erzielten die großen Indizes eine positive Wochenbilanz. Der S&P 500 schloss nahezu unverändert mit einem leichten Plus von 0,01 Prozent auf 6.715 Punkte. Trotz eines kurzzeitigen Allzeithochs im Verlauf des Handelstages fehlte es am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär