Wenn der freiwillige Aufwuchs mit verpflichtendem Fragebogen und höherem Sold nicht gelingt, lässt der Gesetzesentwurf für Bedrohungslagen eine Tür zur Einziehung Wehrpflichtiger offen. Erst einmal loszulaufen ist besser, als vor dem Start alles zu zerlegen. Eine Wehrpflicht á la CDU ist wegen fehlender Ausbilder und Kasernen kaum umzusetzen. Die Hauruckaktion zeugt davon, dass es der Union um Profilschärfung geht. Gesetzesänderungen wären noch zwischen erster und zweiter Lesung möglich. https://mehr.bz/khs277q
