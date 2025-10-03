Wie sicher ist die Video-App Tiktok für Kinder und Jugendliche? Eine Untersuchung der NGO Global Witness zeigt gravierende Lücken im Jugendschutz - und befeuert die Debatte um eine Altersbeschränkung. Eigentlich sind pornografische Videos auf Tiktok verboten. Trotzdem sollen auf der Plattform sexuell explizite Inhalte an Konten minderjähriger Nutzer:innen ausgespielt worden sein. Ergeben hat das eine Studie der NGO Global Witness, über die der Spiegel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n