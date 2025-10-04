Köln (ots) -Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler, hätte kein Störgefühl, wenn US-Präsident Donald Trump den Friesennobelpreis erhalten würde. Wenn der Plan des US-Präsidenten zur Freilassung der Geiseln und zur Beendigung der humanitären Katastrophe in Gaza-Streifen tatsächlich umgesetzt werde, sei man dem Frieden in Nahost ein ganzes Stück näher - "vielleicht so nah wie kaum zuvor", sagte die CDU-Politikerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger". (Samstag-Ausgabe). "Wenn das alles so kommt, dann hätte jeder, der daran mitgewirkt hat, eine Medaille verdient", sagte Güler der Zeitung. Und fügte hinzu: "Wenn Trump deshalb den Nobelpreis bekommt, hätte ich kein Problem damit."https://www.ksta.de/1119620Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/6130823