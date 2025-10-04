DJ PTA-News: Aktien Global News: Chinas Dominanz bei Seltenen Erden bedroht Europas Industrie: St George Mining im Fokus

Aktien Global News: Chinas Dominanz bei Seltenen Erden bedroht Europas Industrie: St George Mining im Fokus

Frankfurt (04.10.2025)

Chinas Dominanz bei Seltenen Erden bedroht Europas Industrie: St George Mining im Fokus

Eine aktuelle Studie des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) zeigt, wie stark Europa weiterhin von China bei Seltenen Erden abhängig ist - stärker, als bisher angenommen. Während bislang davon ausgegangen wurde, dass China rund 60 % des weltweiten Abbaus und 90 % der Verarbeitung kontrolliert, offenbart die Studie, dass insbesondere bei Zwischenprodukten wie Hochleistungsmagneten eine nahezu vollständige Abhängigkeit besteht - mit einem globalen Marktanteil Chinas von 91 %.

Diese Magnete sind essenziell für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und Hightech-Elektronik. Europas industrielle Zukunft ist dadurch massiv gefährdet. Selbst kleinere geopolitische Spannungen oder logistische Engpässe könnten laut den Studienautoren die Lieferketten ins Wanken bringen. Die Versorgungslage sei "kritisch und unterschätzt" - insbesondere für zentrale Sektoren wie Mobilität, Energie und Hochtechnologie.

Die USA handeln schnell - Europa droht den Anschluss zu verlieren

Während Europa noch über Strategien diskutiert, setzen andere Länder längst um. Die USA investieren massiv in ihre Versorgungssicherheit bei Seltenen Erden. Im Fokus steht die Mountain Pass Mine in Nevada - die einzige aktive Seltene-Erden-Mine des Landes. Betreiber ist MP Materials Corp. (ISIN: US5533681012), das langfristige staatliche Unterstützung sowie Verträge mit dem US-Verteidigungsministerium vorweisen kann.

Auch Konzerne wie Apple sichern sich den Zugang zu kritischen Rohstoffen durch langfristige Investitionen. Die Dynamik zeigt: Versorgungssicherheit ist nicht nur eine politische Herausforderung - sie wird zunehmend zur Investitionschance. Die nächste Generation globaler Lieferketten wird lokaler, widerstandsfähiger und offener für neue Marktteilnehmer.

Ein aufstrebender Anbieter in Brasiliens Rohstoffgürtel

Ein vielversprechender Akteur in diesem Umfeld ist St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8). Das Araxá-Projekt des Unternehmens in Brasilien rückt zunehmend in den Fokus. Es beherbergt eines der größten bekannten Vorkommen von Seltenen Erden außerhalb Chinas - und zusätzlich erhebliche Mengen an Niob, einem industriell bedeutenden Metall zur Herstellung von hochfestem, leichtem Stahl für Pipelines, Elektrofahrzeuge und Hochhäuser.

Brasilien dominiert den Niob-Markt bereits durch das private Unternehmen CBMM. Das Projekt von St George liegt in derselben Region und zeigt geologisch ähnliche Strukturen - ein Indiz für beträchtliches Entwicklungspotenzial. Die Kombination aus strategischer Lage und Rohstoffmix macht das Projekt besonders interessant für westliche Märkte, die ihre Abhängigkeit von China reduzieren möchten.

Ermutigende Bohrergebnisse und solide Entwicklungsperspektive

Jüngste Bohrungen beim Araxá-Projekt liefern vielversprechende Ergebnisse. Eine wirtschaftliche Erstbewertung (Scoping Study) wird bis Ende 2025 erwartet. Da sich der Großteil der Lagerstätte nahe der Oberfläche befindet, könnten die Produktionskosten vergleichsweise niedrig ausfallen - ein klarer Vorteil in einem angespannten Markt.

Finanziell ist St George gut aufgestellt: Frisches Kapital stärkt die Entwicklungsschritte. Analysten von East Coast Research und Pitt Research bewerten die Aktie mit "Kaufen" und verweisen auf starkes Wachstumspotenzial und attraktive Einstiegsmöglichkeiten.

Strategische Risiken eröffnen seltene Chancen

Die übermäßige Abhängigkeit Europas von China entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Risiko - gleichzeitig steigt der Bedarf an alternativen Quellen für Seltene Erden und kritische Metalle rapide. Unternehmen wie St George Mining treten damit aus dem Schatten und rücken in den Fokus globaler Aufmerksamkeit.

Für zukunftsorientierte Investoren eröffnet sich an der Schnittstelle von Geopolitik, Rohstoffsicherheit und Energiewende ein neues, wachstumsstarkes Chancenfeld - mit St George als möglichem Vorreiter.

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen.

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au/

