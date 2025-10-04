DJ PTA-News: Aktien Global News: Aktionstage Nachhaltigkeit 2025 - die PORR ist mit von der Partie

Vom 18. September bis 8. Oktober 2025 finden die "Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit 2025" statt. 2012 hat der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) die Veranstaltung ins Leben gerufen und seit 2015 sind sie auch Teil der Europäischen Nachhaltigkeitswoche.

Für die PORR ist Nachhaltigkeit ein "Muss"

In diesem Jahr lautet das Motto: "Kann man Zukunft essen?" Der österreichische Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) hat sich über einen Radiobeitrag an der Veranstaltung beteiligt. In dem Statement weist PORR CFO Klemens Eiter darauf hin, dass in der Bauindustrie Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Umweltschutz keine Extras, sondern notwendige Pflicht seien. CO2-Emissionen ließen sich zum einen durch Elektrifizierung, grünen Strom und effizientes Energiemanagement und zum anderen aber auch durch Kreislaufwirtschaft, Recycling und Abfallvermeidung wirksam reduzieren. Nur so entstehe eine nachhaltige Bauweise mit Wirkung.

Die Ansicht, dass nachhaltiges Bauen für die Baubranche zu teuer oder nur schwer umsetzbar sei, hält er für kurzsichtig, da kein Technologiewandel ohne Investitionen auskommen würde. Und diese Investitionen würden auch dringend benötigte Arbeitsplätze schaffen. Nachhaltiges Bauen reduziere nämlich die nachfolgenden Betriebskosten und schone die Ressourcen. Durch die Transformation entstünden nicht nur Kosten, sie bringe auch langfristige Einsparungen. Deshalb habe man bei der PORR ein Bündel von mehr als 100 Maßnahmen beschlossen, um den CO2-Fußabdruck des Unternehmens bis zum Jahr 2030 um 43 Prozent bei den eigenen Aktivitäten und um 25 Prozent bei den verwendeten Materialien zu reduzieren. Dies beinhalte u.a. ein Photovoltaik-Programm für sämtliche Standorte und Niederlassungen sowie die Verwendung alternativer Treibstoffe und Antriebe bei den genutzten Baumaschinen und Fahrzeugen.

"Urban Gardening" bei der PORR

Hinsichtlich des diesjährigen Mottos mit Bezug zum Thema Ernährung ("Kann man Zukunft essen?") gibt es bei der Planung und der Realisierung konkreter PORR Bauprojekte ebenfalls einige Berührungspunkte. Erstens: Beim Urban Gardening werden bspw. auf Flachdächern Beete für den individuellen Gemüse- und Blumenanbau angelegt. Diese Begegnungsräume stärken die lokale Ernährungskompetenz und Nachbarschaft. Das Konzept wurde und wird u.a. bei folgenden Projekten umgesetzt: Kühnehöfe in Hamburg, Gesundheitszentrum in Wien Liesing sowie bei einem Wohn-, Geschäfts- und Bürohauskomplex am Wiener Handelskai.

Außerdem fördert die PORR aktiv die Biodiversität durch Imkerei, um dem Bienensterben entgegenzuwirken. Die konzernweite Initiative bee@PORR bietet an zahlreichen Standorten Bienenvölkern ein "Zuhause" und arbeitet mit Berufs- und Hobbyimker:innen zusammen. Seit 2017 wurden 435 Stöcke an rund 40 internationalen Standorten aufgestellt. Solche Programme unterstützen Bestäubungsleistungen im urbanen Raum und schaffen zudem Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge - auch für hinsichtlich unseres Ernährungssystems.

Last, but not least führen diverse Renaturierungsprojekte zu einer verbesserten Wasserqualität - die als wichtige Voraussetzung für resiliente Ernährungssysteme fungieren. Neben den zuvor bereits erwähnten PORR Projekten zieht sich das Thema Nachhaltigkeit wie ein "roter Faden" durch das gesamte Unternehmen. Grundsätzlich stuft die PORR nachhaltiges Handeln als Fundament des eigenen Erfolgs ein. Es verschaffe einen klaren Wettbewerbsvorteil und decke alle ökonomisch, ökologisch und sozial relevanten Aspekte ab.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

