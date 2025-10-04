PTA-News: Aktien Global News: Harvest Technology sichert sich Finanzierung in Höhe von 6 Mio. AUD zur Wachstumsförderung im Verteidigungssektor -2

DJ PTA-News: Aktien Global News: Harvest Technology sichert sich Finanzierung in Höhe von 6 Mio. AUD zur Wachstumsförderung im Verteidigungssektor

Harvest Technology sichert sich Finanzierung in Höhe von 6 Mio. AUD zur Wachstumsförderung im Verteidigungssektor

Frankfurt (pta000/04.10.2025/07:00 UTC+2)

Harvest Technology sichert sich Finanzierung in Höhe von 6 Mio. AUD zur Wachstumsförderung im Verteidigungssektor

Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422)

In einem klaren Vertrauensbeweis für die fortschrittliche Nodestream-Plattform und Wachstumsstrategie der Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422) stellt RiverFort Global Capital eine Finanzierungslinie in Höhe von 6 Millionen AUD (ca. 3,36 Millionen Euro) bereit. Die Vereinbarung markiert einen entscheidenden Meilenstein für Harvest Technology Group, wobei die erste Tranche über 1,5 Millionen AUD (ca. 0,84 Millionen Euro) sofort ausgezahlt wird, um das Betriebskapital zu stärken. Das Unternehmen richtet seinen Fokus dabei auf neue Chancen in den Bereichen Marine und Verteidigung.

CEO Ilario Faenza betonte, dass die Partnerschaft es dem Unternehmen ermögliche, seine Pläne ohne Verzögerung umzusetzen und gleichzeitig Flexibilität für zukünftige Kapitalbedarfe biete. "Diese Partnerschaft ist eine starke Bestätigung unserer Technologie und strategischen Ausrichtung und versetzt uns in die Lage, unseren Aktionären echten Mehrwert zu bieten", sagte er.

Auch Gytis Martinkus, CEO von RiverFort Global Capital, unterstrich die Attraktivität des adressierbaren Marktes von Harvest und die Relevanz der Nodestream-Technologie: "Was unserem Team besonders ins Auge fiel, ist der schnell wachsende adressierbare Markt, insbesondere in Sektoren wie Marine und Verteidigung, in denen weltweit erhebliche Investitionen prognostiziert werden und in denen robuste Kommunikation bei eingeschränkter Konnektivität und hohen Latenzen entscheidend ist."

Finanzierung treibt Wachstum in hochprofitablen Märkten mit starker Nachfrage

Im Zentrum des Angebots der Harvest Technology Group steht das Nodestream-Protokoll - eine proprietäre Kommunikationslösung, die netzwerkunabhängig funktioniert und für schwierige Umgebungen konzipiert ist. Die Technologie kann den Bandbreitenbedarf um bis zu 70 % reduzieren und setzt gleichzeitig auf höchste Sicherheit mit einer 384-Bit-Verschlüsselung, wie sie sonst nur in Supercomputern verwendet wird.

Die praktischen Einsatzmöglichkeiten sind erheblich: Von Ölplattformen in entlegenen Meeresregionen bis hin zu sicheren Verteidigungsanlagen ermöglicht Nodestream eine reibungslose Überwachung und Steuerung - selbst an Orten mit eingeschränkter oder unzuverlässiger Infrastruktur.

Verteidigungsboom verstärkt das Investoreninteresse

Das Expansionstiming ist strategisch gut gewählt und steht im Einklang mit globalen Trends. Laut dem Stockholm International Peace and Research Institute ist der weltweite Verteidigungshaushalt in den letzten zehn Jahren um 37 % gestiegen - der größte Anstieg seit dem Kalten Krieg. Allein im Jahr 2024 wuchs der Verteidigungsetat um 7,4 % auf insgesamt 2,46 Billionen US-Dollar. Damit steigt auch die Nachfrage nach Lösungen für sichere und standortunabhängige Operationen.

Alto Capital, der Unternehmensberater von HTG, bezeichnet die Finanzierung durch RiverFort als richtungsweisend. "Die nächsten 12 Monate könnten sich als transformativ erweisen", sagte Alan Lawson, Direktor bei Alto Capital. "Mit gesicherter Finanzierung kann sich Harvest jetzt auf Umsatzwachstum, konsequentes Kostenmanagement und strategische Geschäftsentwicklung konzentrieren."

Wachsende Anlegernachfrage spiegelt globale Dynamik wider

Die wachsende Anlegernachfrage untermauert diese Entwicklung. Der S&P Aerospace and Defense Select Industry Index ist im vergangenen Jahr um über 45 % gestiegen - ein klares Zeichen für das gestärkte Vertrauen in die Branche. Parallel dazu legten die Aktien der HTG allein im laufenden Monat um über 50 % zu, begleitet von zunehmenden Handelsvolumina an der ASX und der Frankfurter Börse - ein Indiz für wachsendes internationales Interesse.

HTG bereit, vom Branchentrend zu profitieren

Mit der gesicherten Finanzierung durch RiverFort ist die Harvest Technology Group gut aufgestellt, um ihren Wachstumskurs weiter voranzutreiben. Die Relevanz des Nodestream-Protokolls in einer zunehmend auf sichere Fernkommunikation angewiesenen Welt - insbesondere in den Bereichen Verteidigung und Marine - verschafft HTG eine vielversprechende Position zur Wertschöpfung.

Mit frischem Kapital und wachsendem Investorenvertrauen ist Harvest Technology Group bereit, ihre Expansion zu beschleunigen und vom anhaltenden Aufwärtstrend im Sektor zu profitieren.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology/

