Liebe Leser,



die Goldhausse ist in vollem Gange. Allein im Jahr 2025 ist der Goldpreis um fast 50% Prozent gestiegen, und der HUI Gold Bugs Index, der die Aktien der größten Gold- und Silberproduzenten umfasst, ist mit einem Anstieg von fast 120% im laufenden Jahr noch sehr viel steiler nach oben geschossen. Gute Zeiten also für Goldanleger, während der sehr populäre und vielgelobte NASDAQ 100 Index mit einem Plus von 18% weit abgeschlagen ist.



Ein Ende dieser Edelmetallhausse ist vorläufig nicht in Sicht. Langfristig sind die Rahmenbedingungen für Gold immer noch exzellent, aber auch unsere Analysetools und Indikatoren, die kurzfristigere Zeiträume betrachten, geben noch keine Warnsignale, im Gegenteil. Für Anleger, die nicht in Gold und Minenaktien investiert sind, ist es also noch nicht zu spät für einen gewinnbringenden Einstieg. Lassen Sie die Hausse nicht an sich vorbeiziehen.

