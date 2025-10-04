Der wachsende Schrottgürtel um unseren Planeten wirkt wie ein unlösbares Problem. Eine neue Analyse zeigt nun jedoch einen Weg auf, die Gefahr überraschend gezielt und wirksam zu reduzieren. Eine neue, auf dem International Astronautical Congress in Sydney vorgestellte Studie liefert eine ebenso alarmierende wie hoffnungsvolle Erkenntnis. Das zentrale Ergebnis: Die gezielte Entfernung von nur 50 bestimmten Objekten aus dem niedrigen Erdorbit (LEO) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n