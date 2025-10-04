© Foto: Arne Dedert - dpaEuropas Börsen steigen kräftig. Spanien führt das Feld an, Banken und Rohstoffe treiben die Märkte, während ASML und Fresnillo Rekorde erreichen.Europäische Aktien haben im dritten Quartal insgesamt an Fahrt gewonnen. Der Stoxx Europe 600 legte in den drei Monaten seit Juli um mehr als drei Prozent zu. Besonders hervorgetan hat sich Spanien. Die spanische Wirtschaft erhielt zuletzt zwei Ratingaufwertungen, die Fitch mit "aktuellen Produktivitätsgewinnen, moderatem Lohnwachstum und vergleichsweise niedrigen Energiepreisen" begründete. Der Leitindex IBEX kletterte in den letzten Wochen um mehr als zehn Prozent und übertraf damit deutlich die Performance anderer europäischer Märkte. Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE