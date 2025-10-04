Wochenrückblick - Euphorie an den Märkten



Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In den USA kam es aufgrund eines Haushaltsstreits zu einem Shutdown der US-Regierung. In der Eurozone stand hingegen die Inflation im Fokus. Denn diese ist im September auf 2,2 Prozent gestiegen, was eine weitere Zinssenkung der EZB eher unwahrscheinlicher macht. Von Unternehmensseite überraschte Robinhood mit starkem Wachstum in den Prognosemärkten, was die Aktie diese Woche zeitweise auf ein neues Allzeithoch brachte.



Globaler Aktienmarkt - Neue Allzeithochs in Amerika und DAX stabil®



Die DAX® ist aktuell wieder auf Kurs zum Allzeithoch und war zeitweise fast 3 % über dem Vorwochenschlusskurs. Die amerikanischen Indizes S&P 500® und Nasdaq-100 Index® erreichten diese Woche ein neues Allzeithoch. Auch der Dow Jones Industrial Average konnte gewinnen.

























Was ist auf politischer Ebene passiert?



In der Nacht zu Mittwoch kam es bei der US-Regierung zum Shutdown, da ein Gesetzentwurf für den Übergangshaushalt gescheitert ist. Ursprünglich hatte das Repräsentantenhaus einem Überbrückungshaushalt bis zum 21. November zugestimmt, dieser wurde jedoch vom Senat blockiert. Die Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch unbeeindruckt: Sowohl der DAX® als auch die großen amerikanischen Indizes schlossen im Plus.



Die EU plant zudem, die Importzölle auf Stahl auf 50 Prozent anzuheben. Damit soll die heimische Stahlindustrie geschützt und die chinesische Überkapazität zurückgedrängt werden.







Was war auf konjunktureller Ebene wichtig?



Die Inflation in der Eurozone ist im September auf 2,2 Prozent gestiegen, wie die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen von Eurostat zeigen. Dadurch wird eine weitere Zinssenkung durch die EZB immer unwahrscheinlicher. Zuletzt hatte die EZB nach acht Zinssenkungen seit Sommer 2024 zwei Zinspausen eingelegt. Einer der größten Preistreiber waren Lebensmittel, die im September im Vergleich zum Vorjahresmonat etwa 3 Prozent teurer wurden. Ebenfalls am Mittwoch wurden die ADP-Daten zur Beschäftigungsentwicklung in den USA veröffentlicht. Demnach sank die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft im September gegenüber dem Vormonat um rund 32.000. Die ADP-Chefökonomin kommentierte, dass die Arbeitgeber trotz des starken Wirtschaftswachstums bei Neueinstellungen weiterhin zurückhaltend seien.







Was waren wichtige Unternehmensnachrichten?



Lufthansa plant, bis 2030 rund 4.000 Stellen in der Verwaltung abzubauen, wobei der Großteil der Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen soll.



Die Aktie von Robinhood erreichte diese Woche zeitweise ein neues Allzeithoch, nachdem CEO Vlad Tenev eine Veröffentlichung präsentierte, die das starke Wachstum im Prognosemarkt hervorhebt.



Nach Schätzungen von Forbes ist das Vermögen von Elon Musk auf rund 500 Milliarden US-Dollar gestiegen. Dabei sind nicht nur börsennotierte Unternehmen wie Tesla berücksichtigt, sondern auch private Firmen, an denen Musk Anteile hält, wie SpaceX, xAI oder Neuralink.



BASF hat am Kapitalmarkttag seine Gewinnziele bestätigt und ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Vorstandschef Kamieth sieht gute Fortschritte, um bis 2028 einen bereinigten Gewinn von 10 bis 12 Milliarden Euro zu erreichen, vorausgesetzt, die wirtschaftlichen Bedingungen bleiben günstig. Die Aktie stieg am Donnerstagmorgen um 1,5 Prozent.



















Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick.







