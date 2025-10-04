Der Buffett-Indikator sorgt erneut für Schlagzeilen. Aber ist er noch ein verlässliches Warnsignal? Der Bewertungsmaßstab, den Warren Buffett einst als "besten Einzelindikator" bezeichnete, steht auf einem historischen Rekordwert. Doch taugt er im Zeitalter von Tech-Giganten und KI-Boom noch als zuverlässiges Warnsignal? Was steckt hinter dem Indikator? Der sogenannte Buffett-Indikator, benannt nach Investmentlegende Warren Buffett, gilt seit Jahrzehnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE