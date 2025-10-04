Weit draußen im All haben Astronom:innen etwas beobachtet, das nicht sein dürfte. Ein Objekt, das bekannte Kategorien sprengt und uns zwingt, die Entstehung von Welten neu zu überdenken. Die Entdeckung betrifft ein Objekt mit dem Katalognamen Cha 1107-7626, das 620 Lichtjahre von der Erde entfernt seine Bahnen zieht. Es handelt sich dabei um einen sogenannten vagabundierenden Planeten, der ohne einen Mutterstern frei durch das All treibt. Forscher:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
