Nichts weniger als den "Motor der Elektromobilität" will das Startup DeepDrive entwickelt haben. Dabei setzen die Münchner nicht nur auf Radnabenmotoren, sondern im Inneren auch auf das ungewöhnliche Doppelrotor-Konzept. Das soll eine höhere Effizienz bei geringeren Kosten bieten. Jetzt ist das junge Unternehmen so weit, den Schritt auf die Straße zu machen - mit einem umgebauten E-Auto. Wir konnten das Fahrzeug schon fahren und liefern alle Infos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
