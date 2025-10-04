© Foto: adobe.stock.comSilber beendete die Handelswoche mit einem Paukenschlag. Die Marke von 48 US-Dollar ist gefallen. Die 50 US-Dollar rücken nun in greifbare Nähe. Zudem weist Silber derzeit ein stärkeres Momentum auf als Gold. Silber explodiert spektakulär Während der Goldpreis außer Kontrolle geraten ist und Silber spektakulär explodiert, bietet sich bei Brent Öl ein ganz anderes Bild. Der Ölmarkt zittert vor dem morgigen (05. Oktober) Treffen der führenden OPEC+ Staaten. Der markante Rücksetzer von Brent Öl auf unter 65 US-Dollar könnte nur der Auftakt zu einer knackigen Rutschpartie sein. Doch zurück zu Silber, das mit dem Ausbruch über die 48 US-Dollar seiner beeindruckenden Preisrallye ein weiteres …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE