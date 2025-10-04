© Foto: DALL-ERubis glänzt als Dividendenaristokrat mit einer langjährigen Geschichte stabiler Ausschüttungen, die seit 28 Jahren kontinuierlich erhöht wurden. Ein Ende der Serie ist nicht in Sicht.Im vergangenen Dividenden-Radar haben wir uns mit Kenon beschäftigt, einem Unternehmen, das mit einer starken Dividendenrendite und stabilen Aussicht glänzt. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf Rubis, einen französischen Öl- und Chemielogistiker, der unter den Dividendenaristokraten aktuell die höchste Rendite vorzeigen kann. Dank seiner beeindruckenden Dividendenhistorie bietet das Unternehmen Anlegern eine zuverlässige Einkommensquelle. Unternehmen und Geschichte Rubis SCA ist ein führendes …Den vollständigen Artikel lesen ...
